Hardlopen staat nu op de voorgrond bij Bieke Schipperen uit Dussen

SteDoCo met lege handen na seizoen van 351 dagen: ‘Bizar hè, het lijkt wel profvoet­bal’

SteDoCo is er niet in geslaagd de finale om promotie naar de Jack’s League nog spannend te maken. Nadat GVVV woensdag al met 1-2 won in Hoornaar, werd het zaterdag 2-0 in Veenendaal, waarna een lang seizoen erop zat. ,,Maar we hadden de afgelopen weken voor geen goud willen missen.’’