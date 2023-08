Hardloper (57) mishandeld in Brabantse Rijswijk

Opgraving in Tilburg zet gebied rond Oude Markt ‘eeuw terug in de tijd’: skelet, scherven en waterput gevonden

TILBURG - In de schaduw van de Heikese kerk in Tilburg hebben archeologen een verrassende ontdekking gedaan: er zijn scherven en aardewerk uit de elfde en twaalfde eeuw gevonden. Dit betekent dat bewoning op deze plek honderd jaar ouder is dan tot nu toe bekend was.