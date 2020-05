Hardlopers en fietsers opgelet: broedse ‘terrorbuizerds’ kunnen weer aanvallen

Eindhoven was even epicentrum van complotden­kend Nederland: hoe ga je daarmee om?

11:28 Het coronavirus is een biologisch wapen van China, bedoeld om de overpopulatie tegen te gaan. Het is een van de vele wilde complottheorieën waarin steeds meer mensen houvast lijken te vinden in deze onzekere tijd. Wat beweegt de complotdenker? En hoe ga je ermee om?