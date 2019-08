Hardwell en Armin van Buuren eerste DJ's met eigen 3D-actiefiguur en Memphis is naar de kapper geweest

Verkeersre­ge­laar houdt dikke lip over aan mishande­ling tijdens kindereve­ne­ment: ‘Hele week enorme agressie’

10 augustus STEENBERGEN - Er was deze week uitzonderlijk veel agressie tegen verkeersregelaars die vrijwillig zorgden voor de veiligheid op het parkoers van De Kleine Tour in Steenbergen. De middelvingers waren niet te tellen, mensen werden met opzet bijna aangereden en als dieptepunt is zaterdag ook nog een verkeersregelaar mishandeld. Hij kreeg een klap in zijn gezicht en houdt er een dikke lip aan over, zag zijn collega Kees-Jan Langenberg.