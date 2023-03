Harmonie uit Kruisland onderscheiden na jubileumconcert

De in 1898 opgerichte muziekvereniging kent, naast de blokfluitgroep en het pas opgerichte schoolorkest twee orkesten. Het in 2003 opgerichte Amalia orkest, onder leiding van dirigent Jenny Verhoeven, bestaat uit een mix van jeugdleden en volwassenen die op latere leeftijd een instrument zijn gaan bespelen.

Het harmonieorkest onder leiding van dirigent Hans Aernouts bestaat uit ervaren muzikanten en is ook buiten de gemeentegrenzen actief op diverse concoursen. In december sluiten de leden dit speciale jaar af met een jubileumfeest.

Dat de harmonie dat al 125 jaar met ontzettend veel toewijding en plezier doet is bewonderingswaardig, zo oordeelt de gemeente. ,,Harmonie St. Caecilia levert zodoende ook een grote lokale bijdrage aan de leefbaarheid en de saamhorigheid in Kruisland en daar is het college de harmonie zeer erkentelijk voor.”