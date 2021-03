Harmony of Hardcore en 7th Sunday gaan ook dit jaar niet door: ‘Konden niet om deze beslissing heen’

Ook vorig jaar werden hardcorefestival Harmony of Hardcore en het qua genres iets bredere ‘zusje’ 7th Sunday afgelast door het coronavirus en het toen geldende verbod op grote evenementen. Lange tijd hield de organisatie vertrouwen in de data 22 en 23 mei van dit jaar. ,,We hebben alles overwogen en meerdere scenario’s uitgewerkt”, zegt woordvoerder Geertje van Zoggel van Par-T. ,,Beide festivals naar een datum later dit jaar verzetten was eigenlijk geen optie. Het is onduidelijk of er in augustus en september wél veel publiek bij grote evenementen mag zijn. Bovendien zitten die maanden al erg vol met andere festivals, al of niet verplaatst. Enkel zonder beperkingen, met dezelfde capaciteit als voorheen, zouden wij de kwaliteit en diversiteit van Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival kunnen waarborgen voor onze bezoekers. Dat kunnen we dit jaar niet, dus verplaatsen wij beide festivals naar 2022”.