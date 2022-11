Harold mag de vakantiehuisjes in zijn achtertuin niet langer verhuren: ‘Het voelt zo oneerlijk’

Deze Brabantse steden zijn het meest ‘gezond’: Eindhoven blinkt uit met speelplek­ken in de stad

Eindhoven is de op één na gezondste stad van Brabant. Tenminste: dat concluderen onderzoekers. Zij keken in 20 steden in heel Nederland naar hoe gezond het is om er te wonen. De lichtstad eindigde op de twaalfde plek, maar heeft wel één van de gezondste buitenruimtes. Breda staat in de top 10 en kwam als ‘meest gezonde’ stad van Brabant uit de bus.

