Harrie (85) zamelde fietsend al bijna 4 ton in. Wat is zijn geheim?

UDEN - In zijn eentje fietste de 85-jarige Harrie van Duijnhoven uit Uden op één dag dik 21.000 euro bij elkaar. Hij heeft al 48 keer meegedaan aan de Trap-In in Uden en Volkel, en heeft in al die jaren bijna 400.000 euro ingezameld. Wat is het geheim van de kwieke Udenaar?