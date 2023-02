Hartstichting leidt steeds meer scholieren op: ‘Reanimeren is minder lastig dan ik dacht’

Druk WK zonder wanklank, wel met file: ‘Sommigen liepen van snelweg door polder naar parcours’

HOOGERHEIDE - Ondanks de massa van 55.000 bezoekers is het WK veldrijden in Hoogerheide verlopen zonder verkeersinfarct of wanklanken. Enige filevorming op zondag was ingecalculeerd en er moest één gevalletje duw- en trekwerk worden gesust.

6:10