‘Hartverwarmend’: speciale popquiz om Breda Barst alsnog uit geldproblemen te helpen

BREDA - Om te voorkomen dat Breda Barst niet door kan gaan vanwege geldgebrek, wordt er in poppodium Mezz een speciale benefieteditie van popquiz Qiuz’M gehouden. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het popfestival.

Breda Barst zit lelijk in de problemen. In september van vorig jaar viel de 25ste verjaardag van het festival in het Valkenberg bijna letterlijk in het water. Dat had tot gevolg dat heel wat bezoekers thuis bleven en dat had directe gevolgen op de omzet.

Voorschotten

Indirect heeft dit ook impact op de organisatie van Breda Barst van dit jaar. Er is namelijk bij lange na niet genoeg geld om de voorschotten te betalen die worden gevraagd voor bands en leveranciers. Bovendien slaat ook de torenhoge inflatie een flink gat in de begroting.

De problemen zijn intussen zo groot, dat bij de organisatie de vrees leeft dat het festival dit jaar moet worden afgeblazen.

Sterke band

De organisatoren van Qiuz’M voelen een sterke band met Breda Barst, al was het alleen al omdat ze al jarenlang te vinden zijn in de Spaanse Kraag, een van de onderdelen van het festival. Om te voorkomen dat ze het dit jaar zonder Breda Barst moeten stellen, is besloten om een speciale popquiz te houden, waarvan de opbrengst naar het evenement in het Valkenberg gaat.

Dat gebeurt in Mezz op donderdag 2 maart. De quiz begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Mezz en kosten 28,50 per team van vier personen.

Hartverwarmend

Jurgen Blommaert, de voorzitter van Breda Barst, is in ieder geval blij met het initiatief: ,,We hebben al veel hartverwarmende reacties ontvangen. Er is nu ongeveer 10.000 euro opgehaald, maar we zijn er nog niet…”