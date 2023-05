Havenkade Terheijden krijgt betonnen keermuur ondanks bezwaren

Nieuwe afvalproef in Land van Cuijk: Bijna 400 zakken afgekeurd. Wijk vreest meer ratten

Tientallen zakken met plastic afval mét een rode waarschuwingssticker zijn op straat blijven liggen in de Cuijkse wijk Padbroek. De inzamelaar heeft die niet meegenomen, omdat er dingen in zitten die er niet in thuishoren.