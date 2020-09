Heb jij het grootste huisdier van Brabant?

Dieren die een maatje groter zijn. De een moet er niets van hebben, die heeft liever een chihuahua door huis dralen. Voor de andere dierenliefhebber is het een genot om zo’n groot huisdier te hebben die midden in de woonkamer ligt te slapen.



Om deze reusachtige knuffelbeesten op dierendag in het zonnetje te zetten, zijn wij op zoek naar hét grootste huisdier van Brabant. Waarom moet jouw Loebas, Boris of Stamper dat worden? Laat het ons weten!



Stuur jouw foto in



Meedoen? Stuur onder aan dit artikel jouw foto in en laat ons weten waarom jouw huisdier moet winnen. Wie weet zie je hem binnenkort terug op onze website en in de krant!



Onder huisdieren verstaan we honden, katten, fretten, vogels, knaagdieren, konijnen, hazen, reptielen, amfibieën en waterdieren.