Heb jij komeet Neowise gespot? Stuur je foto in

Lisan (18) had geen zin meer in het leven na tekenbeet, maar jaar na behande­ling kan ze weer dromen

7:54 BREDA - ,,Vorig jaar wisten we niet of Lisan de kerst nog ging halen, nu heeft ze weer zin in het leven.” Lisan Donkers (18) uit Breda zag haar toekomstdromen uiteenvallen door een tekenbeet die haar lichaam vanaf haar zevende verwoestte. Een jaar na de behandeling in een Duitse kliniek én na vier maanden in volledige corona-isolatie te hebben geleefd, bezochten we de Bredase om te vragen hoe het nu met haar gaat.