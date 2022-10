Hebe (10) heeft 24 uur per dag zorg nodig, zusjes zamelden duizenden euro's in voor ‘snoezelkamer’

Dertig kippen en kuikentjes gedumpt in bos bij Bergen op Zoom: ‘Harteloze knurft’

BERGEN OP ZOOM - Zeker dertig kippen en kuikentjes zijn gedumpt in de bossen bij Bergen op Zoom. Boswachter Erik de Jonge kwam de verlaten dieren vrijdagavond tegen nadat iemand er melding van maakte. ,,Dit is wel redelijk bizar. Vanavond zullen ze nog in het bos moeten overnachten. Morgen kunnen we proberen om een opvangplek te regelen.”

