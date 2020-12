Heeft Brabant er straks een miljonair bij? Het aftellen naar de oudejaarsloterij kan beginnen

De jackpot winnen van miljoenen euro’s: zo zou iedereen 2020 wel af willen sluiten. En voor veel mensen hoort het er simpelweg gewoon bij. Een oudejaarslot is net zoiets als oliebollen en sterretjes. Maar hoe groot is nu de kans dat je wint?

Of beter gezegd: hoe klein is die kans? De kans dat je wordt geraakt door de bliksem is groter dan dat je de loterij wint. Of binnen drie keer de pincode van een gevonden pas raden, ook deze kans is groter. Zo'n 2000 keer.

Een droom kopen

Als je geld wil verdienen, kan je dus beter niet meedoen aan een loterij. Zo vertelde ook professor Ruud Koning van de Rijksuniversiteit Groningen eerder tegen deze krant. Professor Koning is gespecialiseerd in kansberekening en is heel duidelijk. ,,Zelfs als je heel vaak meedoet, dan zal je gemiddeld genomen nog steeds niets of heel weinig winnen.” Volgens hem koop je een droom en niets meer of minder.

6,3 miljoen Oudejaarsloten

En mensen dromen, van het winnen van de hoofdprijs van de Staatsloterij bijvoorbeeld. Dan win je 30 miljoen. Maar de kans op deze absolute hoofdprijs, is afhankelijk van het aantal loten dat er wordt gekocht. Ter illustratie: vorig jaar werden er 6,3 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Dit betekent dat de kans dat je wint gelijk staat aan 1 op 6,3 miljoen.

Toch kent Noord-Brabant al een aantal geluksvogels dat de kansen versloeg. Zo viel in 2017 de hoofdprijs in de oudejaarstrekking van de Staatsloterij op het lot van een 62-jarige man uit Tilburg. Ook in 2011 viel de hoofdprijs in Noord-Brabant.

PostcodeKanjer groter dan ooit

Naast de Staatsloterij, kennen we ook de Nationale Postcode Loterij en zijn PostcodeKanjer. De Postcodekanjer die op 1 januari gaat vallen is hoger dan ooit. Het gaat inmiddels om een hoofdprijs van 54,9 miljoen euro. Hoe werkt nu dan zo’n PostcodeKanjer? Bij de Nationale Postcode Loterij kun je geen losse loten kopen, maar koop je een abonnement. Elk jaar zijn er 12 maandelijkse trekkingen en 2 extra trekkingen. Elke deelnemer aan de Postcode Loterij spaart automatisch Kanjerpunten. Per trekking ontvangt je 10 Kanjerpunten per lot. Hoe meer Kanjerpunten je verzamelt, hoe hoger het bedrag dat je kunt winnen. Wanneer de PostcodeKanjer valt, wordt deze verdeeld over de winnende wijkcode (de vier cijfers) en winnaars met de hele postcode (inclusief de twee letters). Bij de PostcodeKanjer geldt een kans van 1 op 242.000 voor dezelfde postcode en een kans van 1 op 41.000 voor dezelfde wijk.

Emotionele chantage

Volgens onderzoekers van de Universiteit Tilburg is de Postcodeloterij een vorm van emotionele chantage. Zo lieten zij weten aan De Volkskrant. Het feit dat je buren een lot hebben gekocht, zou bij jou gevoelens van angst voor spijt opwekken, waardoor je ook een lot gaat kopen. De hoofdprijs zou immers maar op je postcode vallen, terwijl jij net geen lot hebt aangeschaft.

Ook de PostcodeKanjer is al eens gevallen in Noord-Brabant. Zo viel deze in 2013 in Nuenen, in 2012 in Breda en in 2010 in Eindhoven. Ook Liempde en Heusden kwamen al eens aan de beurt.

