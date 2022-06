Heeft sluiting Brabants stroomnet alleen gevolgen voor bedrijven? ‘Ook consumenten gaan dit zeker voelen’

met video Chaos op Eindhoven Airport na vondst mogelijk vuurwapen, eerste vluchten geannu­leerd

EINDHOVEN - De eerste vluchten op Eindhoven Airport zijn donderdagmiddag geannuleerd als gevolg van het aantreffen van een mogelijk vuurwapen bij de securitycheck van de luchthaven. Vanwege de situatie werd de terminal rond 14.00 uur afgesloten. Rond 15.10 uur meldde Eindhoven Airport dat de securitycheck weer is geopend. Het is onbekend of er nog meer vluchten worden geannuleerd. De luchthaven is nog gesloten voor inkomende vluchten.

16:58