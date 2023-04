Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid 50 jaar; wandelen langs interessante boerderijen, maar ook altijd langs het café

Brabants wietzaad­jes­be­drijf maakt blits in hartje New York: ‘Even je ballen laten zien’

NEW YORK/SINT-OEDENRODE – Het wietzaadjesimperium van de Brabantse ondernemers Boy Ramsahai en zijn zoon Shai heeft nu ook in de Verenigde Staten voet aan de grond gekregen. Op World Cannabis Day flitste de neonreclame van hun bedrijf over Times Square in New York.