Heerlijk weer met Pasen in Brabant, maar RIVM waarschuwt: zoek de schaduw op

Gortdroge Brabantse natuurge­bie­den tijdens ‘natuur­bran­den­maand’ april: ‘Ik heb het nog nooit erg zo gezien’

13:44 Vennen drogen op, plassen verdwijnen en de grond is hard: het is ontzettend droog in de Brabantse natuurgebieden. Dat is wel vaker zo in april, dat bij de brandweer bekend staat als natuurbrandenmaand. Maar volgens Boswachter Erik de Jonge van de Brabantse Wal is het dit jaar wel heel erg: “Sommige gebieden moest ik vorig jaar met een bootje oversteken. Nu kan ik er op mijn sokken lopen, zo droog is het.”