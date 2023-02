Heggenvlechten in Raamsdonksveer: breken, knakken en samenbinden om er een natuurlijke wering van te maken

De een kortwiekt lange takken, de ander zaagt op ongeveer een meter hoogte een meidoorn helemaal af, een kenner maakt een fikse inkeping in een stevige tak, zodanig dat ermee kan worden gemanipuleerd en dat de sapstroom er toch doorheen kan stromen. Losse takken worden versjouwd om er na het snoeien een heg gevlochten.

Toen het prikkeldraad nog niet was uitgevonden, hoorde het heggenvlechten in het oosten van Nederland tot het boerenwerk om zo de percelen van elkaar te scheiden en om te voorkomen dat het vee op stap zou gaan. In het veel lager gelegen westen waren sloten de natuurlijke grenzen.

Heggenvlechten opnieuw geïntroduceerd

Zo’n 25 jaar geleden werd het heggenvlechten weer opnieuw geïntroduceerd. Een van de pleitbezorgers was Marius Grutters uit Vierlingsbeek, die zaterdag met nog eens vier instructeurs uit die omgeving de ongeveer veertig vrijwilligers dit aloude ambacht leren. Daaronder een team van de Madese Natuurvrienden, de natuurvereniging nam destijds het initiatief voor deze ongeveer tachtig meter lange heg die is gefinancierd door het Brabants Landschap.

Grutters heeft een twaalf hectare groot landgoed bij de Maasheggen. ,,Daar ben ik begonnen, nadat ik eerst onderzoek had gedaan.” Iedereen zou het waarderen dat een stukje cultuurhistorie weer ging herleven. ,,Rijkswaterstaat was minder blij mee met die heggen in de uiterwaarden. Die zouden het water opstuwen.”

Langzaam maar zeker is het vlechten van heggen over het oosten van Nederland uitgerold, tot al in Drenthe aan toe. ,,Maar waar veel fruitbomen staan is het verboden om meidoorns te plaatsen”, zegt Grutters. ,,Heeft alles te maken met bacterievuur waar deze struik last van kan hebben. Daar zijn fruitbomen gevoelig voor.” Geen heggen dus? ,,Jawel, dan gebruiken we andere houtsoorten. De hazelaar en kardinaalsmuts hebben ook heel soepel hout. Je moet er wel mee kunnen vlechten.”

Ook in Noord-Brabant rukken deze heggen op. Liempde, Boxtel, Almkerk: daar staan ze al. Marius: ,,Hier, in Made ligt nu de grens. We kunnen nog makkelijk verder, kleigrond is uitermate geschikt.”

Laten herleven van de historie

Heb je wel een stuk grond nodig. De Kloosterhoeve had dat, wilde er een stukje historie laten herleven. Immers, in 2010 had Jan Sanders in een zestiende-eeuws document van het kartuizerklooster ‘Sinte Sophia van Constantinopel’ een methodiek van het heggen leggen, ofwel vlechten ontdekt. Madese Natuurvrienden ging er dus mee aan de slag. ,,Het ging ons niet om de natuur”, zegt voorzitter Arjen Stoop, ,,maar om de cultuurhistorie. Iets herstellen wat er ooit was. En we zijn van plan om het hier nog meer uit te gaan breiden.”

Dat is nog toekomstmuziek, eerst moet deze klus worden geklaard. Breken, knakken, samenbinden - daarvoor worden speciale twijgen gebruikt - om er een natuurlijke wering van te maken. Mooi om te zien, nog mooier dat daardoor de parkeerplaats wat meer uit het zicht verdwijnt. En lekker om bezig te zijn met levende materie, al zullen de meeste vrijwilligers de scherpe en dus venijnige doornen een enkele keer hebben vervloekt.

De heg bij de Kloosterhoeve wordt gevlochten door verschillende teams uit heel Brabant. Het is een tientallen meters lange heg die in 2015 is aangeplant en die ze nu op ouderwetse wijze gaan dichtvlechten.