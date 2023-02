Helden van Hemelrijk: avontuurlijke strandrace in Volkel

VOLKEL - Het zand en strand van recreatieplas Hemelrijk in Volkel is op zondag 12 februari het decor voor de eerste editie van ‘Helden van Hemelrijk', een nieuw evenement van wielerclub TWC uit Volkel. Wat de club betreft de start van een jaarlijks, groots evenement voor Maashorst.

Al jarenlang organiseerde TWC Volkel begin februari een wielertocht door natuurgebied De Maashorst. Beginnend in Volkel, via de ‘bult’ bij de oude vuilstort naar Uden en dan lekker toeren door de mooie natuur van de Maashorst.

Maashorst steeds lastiger

,,Maar dat werd elk jaar een stuk lastiger", zegt TWC-secretaris Albert van Maasakkers. ,,In allerlei mooie stukken mochten we niet meer komen of er stond ineens een afrastering, we liepen tegen steeds meer beperkingen op. Dan gaat de uitdaging om zoiets te organiseren er wel een beetje vanaf.”

Al brainstormend over ‘iets nieuws’ kwam TWC met een nieuw plan: een heuse strandrace op Hemelrijk. Bij de familie Derks werden ze met open armen ontvangen want die willen in de wintermaanden graag wat meer reuring op BillyBird Park Hemelrijk. En dat gaat er komen op 12 februari, verzekert Van Maasakkers.

Parcours van 3,5 km

Op en rond de plas van Hemelrijk wordt een parcours van zo'n 3,5 kilometer uitgezet waar de wielrenners zich helemaal op kunnen uitleven: gras, los zand, grind, door de bossen en over heuvelachtig terrein, het zit er allemaal in. Het is de bedoeling dat maximaal 150 deelnemers om 10.00 uur starten en dan een vol uur rijden om te zien wie de meeste kilometers aflegt. Samen met Hemelrijk hoopt de club dat er ook gezinnen - vader/zoon, moeder/dochter - gaan meedoen.

Iedereen een medaille

Speciaal voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar is er om 9.00 uur al een race over een aangepast parcours. ,,Want wie weet komen daar wel nieuwe leden uit voort”, lacht Van Maasakkers. De wielerclub Uden is in elk geval met een jonge delegatie van de partij. Alle jeugdige deelnemers krijgen in elk geval een medaille, deelname voor iedereen tot en met 12 jaar is gratis.

Omdat het de allereerste keer is en nog moet blijken hoe de strandrace uitpakt, heeft de club een grens gesteld aan het aantal deelnemers. ,,Maar in de toekomst kan zoiets best uitgroeien tot een heel groot evenement voor Maashorst. Laat Mathieu van der Poel maar komen", droomt Van Maasakkers al hardop.