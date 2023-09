Heldenrol voor Ralf Seuntjens in Japan: Bredanaar kopt zijn club in blessuretijd naar de overwinning

LIVE eredivisie | PSV nog zonder Lozano en Bel­la-Kot­chap tegen RKC, Schouten opnieuw achterin

PSV vierde woensdag feest, want voor het eerst sinds 2018 werd het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt. Vandaag moet de ploeg van Peter Bosz weer aan de bak in de eredivisie, want de uitwedstrijd bij RKC staat op het programma. De aftrap in Waalwijk is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.