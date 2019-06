‘Helft slaapbarakken militairen niet brandveilig: ook in Woensdrecht, Vught en Eindhoven’

Duizenden militairen slapen in Nederland in barakken die niet brandveilig zijn. Het gaat onder andere om barakken in Woensdrecht, Roosendaal, Breda, Gilze en Rijen, Vught, Volkel en Eindhoven. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws .

Van de in totaal 330 zogeheten legeringsgebouwen in Nederland zijn er 154 niet veilig genoeg bij brand, blijkt uit een inventarisatie van RTL.

Brandwachten

Aan het eind van dit jaar zouden er 65 van die 154 wel veilig zijn, de rest volgt volgend jaar. Tot die tijd zet Defensie ‘brandwachten’ in, om in geval van nood te voorkomen dat militairen overvallen worden door brand. Dat schreef Defensie-staatssecretaris Barbara Visser (VVD) eind april aan de Tweede Kamer.

,,Het is heel raar dat je zo veel geld moet investeren om de veiligheid van mensen te waarborgen”, reageert Jean Debie, voorzitter van Vakbond Burgers en Militairen (VBM), over het inhuren van brandwachten omdat de barakken zelf niet veilig genoeg zijn. ,,Defensie had dit probleem natuurlijk veel eerder kunnen en moeten oplossen.” Sinds 2014 is bekend dat de brandveiligheid niet op orde is en dat het nog niet geregeld is, is ‘onacceptabel’, aldus Debie.

Onveilige slaapbarakken

Het gaat om de slaapbarakken op grote kazernes zoals in Assen, Den Helder, Havelte, Schaarsbergen en Gilze-Rijen. Deze vallen onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), maar dat geldt niet voor alle kazernes. In sommige gevallen is de gemeente waar de kazerne staat verantwoordelijk voor het toezicht. Hier gaat het om nog eens 58 gebouwen bij 18 kazernes in onder meer Breda, Rotterdam en Zeist. In het Caribisch gebied en in Duitsland zijn in totaal 31 gebouwen niet veilig genoeg.

Op deze kaart is te zien welke barakken in het land onveilig zijn.

Debie krijgt bijval van Annemarie Snels, voorzitter van defensievakbond AFMP. ,,Méér urgentie bij de leiding om die situatie te verbeteren zou op zijn plaats zijn. Dat verdíenen mensen niet alleen, daar hebben ze wat mij betreft gewoon récht op”, laat Snels weten aan RTL Nieuws. ,,Ik betreur het dat Defensie geen topprioriteit geeft aan de veiligheid van haar eigen mensen.”