Helft supermarkten open op eerste kerstdag, maar Aldi en Lidl houden deuren dicht

Kerstbomen moeten duurzamer: 'Jaren kweken voor drie weken plezier kan niet meer’

In bijna iedere huiskamer wordt in december een kerstboom versierd, maar volgens Frank Haagen van BeterBoompje moeten we duurzamer met deze bomen omgaan. Klanten die bij hem een kerstboom halen, leveren deze in januari weer in zodat ze weer terug in de grond kunnen worden geplant.

20 december