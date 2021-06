‘Helmplicht voor fietser op politieke agenda’

Bredere A58 tussen Breda en Tilburg? Dat kan nog wel even duren, 'maar extra asfalt is hard nodig’

16 juni Corona is op zijn retour en de files nemen in omvang weer toe. Ook op de A58 tussen Breda en Tilburg stropt het verkeer regelmatig. Verbreding van de snelweg is hoognodig. Maar of de beoogde realisatie in 2026 wordt gehaald, is nog maar zeer de vraag.