Helvoirt degradeert na tien jaar uit de tweede klasse na nederlaag tegen Oosterhout

Man raakt gewond aan been bij schietinci­dent in Tilburg, dader nog voortvluch­tig

TILBURG - Bij een schietincident op het Bart van Peltplein in Tilburg is zondagavond rond 18.45 uur een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt toen hij beschoten werd op de parkeerplaats bij de Jumbo supermarkt.