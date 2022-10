Henk (64) woont alleen en wil graag een ruimte in zijn huis verhuren: ‘De woningnood is enorm’

Rechtszaak terrasdra­ma Gennep na overlijden oma verdachte op de lange baan: ‘Dit is onverteer­baar’

ROERMOND/GENNEP - Wat een gezellige, zomerse avond op het terras had moeten worden, nadat de horeca eindelijk weer open mocht na de eerste coronalockdown, eindigde in een nachtmerrie. Een 19-jarige Ottersummer reed op 3 juni 2020, onder invloed, met zijn zwarte Golf in op het volle terras van de Stadsherberg in Gennep.

3 oktober