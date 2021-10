Herfstvakantie: voor veel kerstliefhebbers kan het ‘boomversierfeest’ beginnen, en het is nog gezond ook

Zestig (!) dozen versiering

Kerstfanaat Marie van Herpen uit Den Bosch (79) is het levende bewijs van de geluksgevoelens. Voor haar mag het feest niet vroeg genoeg beginnen. ,,In de eerste week van september begin ik met versieren,” vertelt ze. Zo vroeg beginnen is ook nodig, want maar liefst zestig dozen vol kerstversiering staan in de garage van Van Herpen. En die worden allemaal uitgepakt. ,,Vanaf mijn vijfde ben ik al dol op kerst. Het is mijn leven, mijn vakantie en mijn passie. Kerst is mijn alles.” Voor het opruimen van de versiering houdt van Herpen wel de ‘standaard’ datum aan: op Driekoningen is alles weer opgeruimd.