Herinneringen aan naar de Brabantse protestbeweging in de jaren 70: kraken en protesteren, maar zonder honkbalknuppels

met video Boerenpro­test op de traptrac­tor, met Mats (10) voorop: ‘Ik hoop dat ze in Den Haag een bietje verstand krijgen’

HEESCH/NISTELRODE - Terwijl de snelwegen in heel het land vastliepen, begon in Nistelrode het Andere Boerenprotest. Zo eentje waar niemand last van had. ,,We voeren natuurlijk geen actie op basisscholen om vervolgens dwars door een gemeentehuis te kachelen.”

22 juni