Heroes Den Bosch is ongeslagen status kwijt

HASSELT - Heroes was in de BNXT League een geoliede machine. De achttien wedstrijden tegen Nederlandse tegenstanders leverden evenzoveel zeges op. Vrijdagavond begon de crossborderfase van het seizoen. En de eerste Belgische tegenstander Hubo Limburg United bracht de Bosschenaren direct een nederlaag toe: 84-77.

Lange tijd was de wedstrijd spannend. Het momentum wisselde met enige regelmaat. Dan waren de Belgen de bovenliggende partij en enkele momenten later lag het initiatief weer bij Heroes Den Bosch. Daarom was tot diep in het vierde kwart niet te zeggen wie de zege naar zich toe zou trekken. Totdat de thuisploeg met een run van tien punten het beslissende gat sloeg. Van 69-68 liep Hubo Limburg United uit naar 79-68. Ondanks een driepunter van Chris-Ebou Ndow kwam Heroes niet meer in de buurt van de zege.

Niet effectief genoeg

De ongeslagen status in de competitie is verdwenen, maar daar is Heroes-coach Erik Braal niet zo mee bezig. ,,Dat is meer voor de buitenwacht. Wij proberen een goede wedstrijd te spelen. Ik vond onze intentie goed. We vielen de basket aan en speelden dicht bij de ring. Alleen waren we niet effectief genoeg. Op een aantal onderdelen speelden we net onder ons niveau.”

Zo lag het percentage benutte driepunters lager dan normaal, dat was 25 procent. En ook werden er te veel vrije worpen gemist, zo miste Donte Thomas al zijn zes pogingen. In totaal misten de Bosschenaren twaalf vrije worpen. Dat brak de gasten uiteindelijk op. ,,Ik vind het vervelend dat we verliezen”, zei de coach na afloop. ,,Maar onze intentie was goed. Ik kan er vrede mee hebben dat de uitvoering niet perfect was.”

Rentree Boy van Vliet

Dat komt ook omdat de spelers weer op elkaar ingespeeld moeten raken. Boy van Vliet keerde terug na een blessure en speelde ruim tien minuten mee. Austin Price keerde een wedstrijd eerder al terug en deed meer dan de helft van de speeltijd mee. ,,Ze moeten weer in hun ritme komen. Het is goed dat ze minuten hebben gemaakt.” Hun terugkeer betekent wel dat er afscheid is genomen van Kaspars Vecvagars.

Over twee weken speelt Heroes pas weer zijn volgende wedstrijd. Thuis tegen Kangoeroes Basket Mechelen. Tot die is het veel trainen voor de Bossche basketballers. ,,Dat hebben we nu even nodig. We moeten de puntjes op de i zetten. Het is niet specifiek werken aan één onderdeel, maar we moeten meer ingespeeld raken. De laatste keer dat we met deze twaalf spelers speelden was eind december. We moeten efficiënter worden en werken aan onze automatismen.”

Hubo Limburg United - Heroes Den Bosch: 84-77 Kwartstanden: 16-22, 29-19, 12-17, 27-19. Scores Heroes: Ndow 18, Kok 13, Webster 12, Van der Mars 10, Helfrich 8, Naar 7, Kohs 4, Price 2, Thomas 2, Van Vliet 1.