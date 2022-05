Herptse verdachte in grote drugszaak is uit de gevangenis

dwarskijker Het wordt tijd voor de aanschaf van een regenboog­vlag

Gisteren was het de Internationale Dag tegen Homofobie, Lesbofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. Gelukkig hesen wethouder Willy Hendriks en waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, samen met de eerste homoseksuele Cuijkenaar die in 1998 met een man trouwde, een dag eerder de regenboogvlag. En deed deze krant er verslag van. Anders had ik het niet geweten.

12:10