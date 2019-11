Herrie in het lab: cowboys eisen met geweld rol op in Brabantse xtc-industrie

Stefan (35) ziet haastige bestuur­ders ‘brutaal langs artsen racen’ bij zwaar ongeluk in Venhorst

29 november VENHORST - Hulpverleners zijn vrijdagochtend belemmerd door bestuurders die massaal hun afzetting negeerden tijdens de ernstige aanrijding in Venhorst. Ze moesten ‘koste wat het kost’ over het fietspad rechtdoor, waardoor het werk voor ambulancepersoneel moeilijk werd. Stefan Broos (35) uit Venhorst zag het gebeuren: ,,Dat was echt grensoverschrijdend gedrag. Ik word er nu nog onpasselijk van.”