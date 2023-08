Het aantal egels gaat met enorme stappen achteruit: ‘Heet hem welkom in je tuin en zet je robotmaaier uit’

Steenberge­naar (36) aangehou­den voor grootscha­li­ge drugshan­del en witwassen

STEENBERGEN - Een 36-jarige man uit Steenbergen is woensdag aangehouden in Arnhem op verdenking van grootschalige drugshandel en witwassen. De Steenbergenaar is een van de verdachten in een groot onderzoek naar georganiseerde drugscriminaliteit.