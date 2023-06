Het blijft snikheet: Brabant stevent af op regionaal hittegolfrecord

Showinstal­la­tie defect door brand bij Raveleijn, Efteling­show gaat maandag niet door

KAATSHEUVEL - Bij de brand die zondagmiddag uitbrak bij parkshow Raveleijn in de Efteling is een van de showinstallaties kapot gegaan. Daardoor kunnen de shows maandag niet doorgaan. De Efteling bekijkt nog of de shows de dagen erna wel hervat kunnen worden, laat woordvoerder Steven van Gils van de Efteling weten.