Het deelkastje van Julia zit propvol cadeautjes zodat de sint gratis kan shoppen

KAATSHEUVEL - Als Sinterklaas even krap bij kas zit, is het misschien wat lastiger om leuke cadeautjes te kopen voor pakjesavond. Julia Govers uit Kaatsheuvel helpt de goedheiligman een handje met haar deelkastje in de voortuin.

Normaal gesproken is de kast ingericht als minibieb, maar de komende periode is het gevuld met vrolijke presentjes in plaats van boeken. ‘Het kastje van de sint, met een cadeautje voor ieder kind!’, prijkt op een A4’tje op de kast.

Alle kinderen die bij de tuin aan de Koningin Emmastraat langskomen mogen een geschenk uitzoeken, gratis en voor niks. Wat ze hebben gekozen blijft nog even een verrassing, want alle spulletjes zijn ingepakt in cadeaupapier. Julia vult de kast niet in haar eentje: ze krijgt hulp van lokale ondernemers.

Iedereen blij maken

Julia paste de minibieb aan om iedereen blij te kunnen maken. ,,Of je nu een grote of kleine portemonnee hebt, iedereen is welkom om een cadeautje te pakken.” Buurtbewoners vinden het een leuk initiatief. Zo zegt een voorbijganger: ,,Zeker in een tijd waarin alles zo duur wordt, zoals boodschappen en energieprijzen, is het belangrijk dat iedereen een fijne Sinterklaas kan vieren.”

Volledig scherm Julia en haar deelkastje. © BD