Het Esch van Delia de Waard: ‘Heerlijk om mensen blij te maken’

Achter haar huis staat een houten pandje: ’t Keramiekhuysje. Delia de Waard (56) draait twee mallen om – ,,Dit moet ik even doen, anders gaat het niet goed” – en de overtollige gietklei druipt in de bak eronder. Het is net een miniatuurfabriekje. ,,35 jaar geleden was ik bij een vriendin en zij had een keramiekatelier en ik dacht meteen: Wow, wat gaaf! Ik dacht alleen dat ik het aardewerk niet zou kunnen beschilderen, maar die vriendin zei: ‘Dat kan iedereen!’”

Meteen daarna begon Delia er zelf mee en in 2008 begon ze met gieten. Het bleek een schot in de roos te zijn. ,,Ik vind het fijn om met mijn handen bezig te zijn ter afwisseling van mijn andere werk, en het is leuk om mensen tijdens workshops te helpen.”

Die workshops geeft ze in ’t Keramiekhuysje. ,,Maar ook bij mensen thuis, en ik ga naar creabeurzen waar ik ook workshops geef.” Ze woont sinds 2021 in Esch en de buren hebben al een workshop bij haar gevolgd. ,,Leuk om de creativiteit van andere mensen te prikkelen.”

Dierfiguren

Ze pakt een levensgroot konijn. ,,Dit is het eerste beeld dat ik 35 jaar geleden beschilderde.” Jarenlang werkte ze aan huis – eerst in Den Bosch en toen in Vught – maar de gieterij bevond zich elders. ,,Heel onhandig. Ik wilde alles aan huis en dat lukte hier in Esch.”

Op de planken staan allerlei dierfiguren, schalen, kabouters en nog veel meer. ,,Dierfiguren zijn altijd in trek.” Ze blikt terug. ,,Vijftig jaar geleden werd het een hype voor particulieren. Veel mensen waren ermee bezig. Nu is dat helemaal niet meer zo; nu heb je nog maar vijf keramiekateliers in Nederland. Inclusief dit.”

In 2019 trok het weer wat aan, maar corona sloeg die stijgende lijn vervolgens aan diggelen. ,,Moeilijke tijden, maar ik ben erdoorheen gekomen. Ook dankzij mijn andere werk: ik bouw onder meer schappen en displays voor winkels.”

Ze wijst naar een plank vol kleine beeldjes, zoals eierdopjes in de vorm van poppetjes, en konijntjes. ,,Dit zijn items voor het voorjaar en voor Pasen. Over een week heb ik weer een creabeurs en daar ben ik nu druk mee bezig. Voorheen had je het druk met de workshops tijdens de beurzen en nu meer met de verkoop.” Ze glimlacht. ,,Heerlijk om mensen blij te maken.”

Trots op

,,Het valt me op dat iedereen hier in Esch van alles met en voor elkaar doet. En dat heb ik in de andere dorpen waar ik heb gewoond, toch niet in die mate gezien. Verder is het hier heerlijk rustig.”