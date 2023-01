Het Esch van Eefje Bergman: ‘Een All-you-need-is-lovemoment op de berg’

Ze heeft net afscheid genomen van Stichting Evenementen Commissie Esch, SoEsch. Eefje Bergman (40) was de vliegende keep met handige contacten. ,,Ik ben opgegroeid in Esch en heb overal lijntjes.” Zo’n netwerk opbouwen, dat lukt niet zomaar.

,,Nee, maar ze mogen me nog steeds bellen voor de contacten.” Veel verenigingen in Esch zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. ,,Voor sinterklaas, voetbal, school.” Zelf is ze klassenmoeder van groep 8 op de basisschool.

Keinder Kupkes Festival

,,Nog een halfjaar, en dan stop ik ermee. Want dan gaat mijn jongste ook naar de middelbare school. We zijn nu met de klas bezig met het voorbereiden van het Keinder Kupkes Festival. Ik repeteer elke woensdag het lied met ze, dat door iemand uit Esch is gemaakt. Ik heb gekeken of de muziek klopt. En tijdens de dag zelf houd ik het overzicht, zo zorg ik ervoor dat de kinderen klaarstaan voor hun optreden. Fijn als de kinderen ervan genieten, daar doe je het voor.”

Het is het laatste Keinder Kupkes Festival dat ze helpt organiseren. ,,Maar ook hier kan ik blijven helpen met de contacten.” Sinds corona is er wel wat veranderd. ,,Er zijn veel nieuwe mensen in Esch komen wonen en vanwege corona hebben ze allerlei festiviteiten niet meegemaakt, zoals het bouwdorp, carnaval en Koningsdag. Daardoor weten ze nog niet precies hoe het hier werkt.”

Trainen voor de Alpe d’HuZes

Ze krijgt dus wat meer vrije tijd. ,,Ik denk dat ik ander vrijwilligerswerk ga zoeken, maar momenteel ben ik flink aan het trainen voor de Alpe d’HuZes. Met negen anderen. Het is de derde keer dat ik meedoe. Eerst voor mijn oom, de tweede keer voor mijn schoonvader en vader. Deze keer gaan ze in gedachten mee. Nu fiets ik weer voor mijn vader en voor enkele vriendinnen. Sommigen van hen hebben kanker en anderen zijn genezen. De vorige keer kwamen er onverwacht een paar vriendinnen die ons gingen aanmoedigen. Echt een All-you-need-is-love-moment. Sowieso heel bijzonder om daar te zijn. Dat saamhorigheidsgevoel… Iedereen is bezig voor hetzelfde doel.”

Ook druk bezig met vergaren van sponsorgeld? ,,Jazeker, op 16 maart houden we met ons team een bingoavond in Ons Café. De hele opbrengst gaat naar Alpe d’HuZes.” Ze kijkt op haar mobiel. ,,Tot nu toe hebben we 4000 euro opgehaald. Al best veel!”

,,Er is veel saamhorigheid in Esch. Ons kent ons. Dat bleek ook tijdens de Samenloop voor Hoop. Ik zat in de evenementencommissie. Heel bijzonder om het allemaal mee te maken.”