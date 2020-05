‘Het feest carnaval gaat altijd door, de vraag is: in welke vorm’

Moederdag: breng een ode in tekst en beeld aan je moeder

6 mei Voor veel mensen is de tweede zondag van mei dit jaar door de coronacrisis geen gewone Moederdag. Dit jaar wellicht geen bezoek, maken kinderen geen cadeautje op school maar thuis, en blijft het vanwege de coronacrisis wellicht bij een kaartje of een extra telefoontje. Of we eten taart ‘op afstand’.