Het geheim achter de witte tanden van Alex Maas en Beertje van Beers al in de bikini

Atlete Nadine Broersen kijkt deze donderdag terug op een flinke blooper. Tijdens het WK in Moskou ging ze hard onderuit. Eeuwig zonde natuurlijk, en dat beseft ze zelf ook wel. Achja, shit happens, zo zegt ze.

Wielrennen is natuurlijk een loodzwaar vak. Maar wie het er allemaal toch voor over heeft, ziet gedurende het jaar wel de mooiste plekjes. Denk maar eens aan al die prachtige bergen in de Tour de France. Of het Plaza de España in Sevilla. Daar is Lars Boom vandaag, voor de ronde van Andalusië.