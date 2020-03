Het is drukker dan ooit in de bossen, en dat in het broedseizoen: ‘Houd honden daarom aan de lijn’

Wat te doen nu Brabant zo'n beetje op slot zit door de maatregelen rondom het coronavirus? Het bos in! Dat geeft wel extra druk op de natuur, zien boswachters, zeker nu het broedseizoen is begonnen. ,,Let op de regels.”

Reinier en Ineke van Mourik genieten deze donderdagmiddag op een bankje van de schoonheid van de natuur aan de rand van de Kampina. In Oirschot is het, nu het zonnetje vaker doorbreekt, goed toeven. De pensionado’s zijn vaste bezoekers. ,,Normaal staat hier één auto op de parkeerplaats, nu veel meer”, zegt Reinier van Mourik. ,,Door corona zitten veel mensen thuis en gaan ze - nu het nog kan - het bos in. Wie weet krijgen we hier ook nog een lockdown.”

Van Mourik is niet de enige die ziet dat het drukker is dan anders, ook boswachter Luc Roosen ziet dat de natuur in trek is. Dat geeft extra druk op de gebieden die hij beheert, zoals de Kampina, ook al omdat het broedseizoen op 15 maart is begonnen. ,,De drukte van de laatste dagen maak je normaal alleen op een mooie zondag mee.” De boswachter benadrukt dat bezoekers van harte welkom zijn en dat de bossen veel kunnen hebben, ook in het broedseizoen. Máár, zegt hij: ,,De mensen moeten wel op de regels en bepalingen letten.”

Reeën in paniek

Ergernis nummer één, niet alleen bij boswachters, zijn loslopende honden. ,,Er zijn ook bezoekers die bang zijn voor honden, houd honden aan de lijn. Wij horen daar veel klachten over. Bezoekers realiseren zich vaak niet wat honden aan kunnen richten in het broedseizoen”, ziet Roosen. De dieren zijn best wel gewend aan hoge bezoekersaantallen, reeën weten zich bijvoorbeeld prima te verschuilen. Maar als honden (of mensen) van het pad afwijken, kunnen zij flink schrikken. ,,En mensen beseffen zich dan niet dat reeën in paniek het bos uit stormen, de weg over rennen en doodgereden worden. En een broedvogel die door een hond van het nest af wordt gejaagd, zal niet meer terugkomen. Daarom: denk even aan de regels, dan komt het allemaal wel goed.”

Volledig scherm Reinier en Ineke van Mourik zien dat het drukker dan normaal is in het Leenderbos. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

In het Leenderbos gelden dezelfde regels: blijf op de paden en houd honden aan de lijn, behalve in de zogeheten losloopgebieden. Jetske heeft haar twee teckels aan de lijn en haar labrador vlak naast zich. De Valkenswaardse is ervan op de hoogte dat het broedseizoen begonnen is. ,,Teckels zijn jachthonden, daar moet je mee opletten”, zegt ze voordat ze met haar dochter haar tocht vervolgt. Niet iedereen is de hoogte dat het broedseizoen al van start is. In mei leggen alle vogels toch pas een ei? Niet dus, waarschuwt ook boswachter Erik Schram, die onder meer werkt in de bossen in Heeze-Leende. ,,Als we waarschuwen, zeggen mensen vaak: mijn hond doet dat niet.”

99 euro boete