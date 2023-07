Het is passen en meten om de roosters in de zorg dicht te krijgen: ‘We vragen familie nu om structureel bij te springen’

Joost zet stappen voor bouw van 22 appartemen­ten op terrein De Kleine Aarde

BOXTEL - Er komt weer schot in de zaak rond de bouw van 22 appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens van woonstichting Joost op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel. De werkzaamheden lagen stil in verband met procedures. Joost hoopt rond november te kunnen bouwen.