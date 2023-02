Het is Valentijnsdag: hoe weet je of jouw date je ziet zitten?

Velden UDI'19 decor voor duel Nederland-Bel­gië, vrouwen onder 19

UDEN - De velden van UDI'19 in Uden zijn in april het decor voor de klassieke Derby der Lage Landen, in dit geval voor vrouwen onder de 19 jaar. Het duel Nederland-België staat voor zaterdag 8 april, 16.00 uur, op de agenda.