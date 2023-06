Het leven achter de attractie: op de kermis bij Marinus, de man van Ballon Voyage in Nijmegen

Na twee jaar verbouwen rijdt politiewa­gen tegen huis van Cora en Hans: ‘Ik dacht gelijk: dit is niet goed’

VEEN - Cora Klip zat in de tuin toen ze sirenes dichterbij hoorde komen. ,,Dat is wel heel dichtbij", dacht Klip nog. Een seconde later was daar de grote klap, de stofwolk en toen een rare stilte: de net rigoureus verbouwde boerderij uit 1850 bleek hard geramd door een politiewagen.