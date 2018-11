Het leven in de Grote Oorlog: zendmast werd dorp binnen gesmokkeld

Eerste Wereldoorlog Wilhelmina in 1917 op inspectie op de Vresselse Heide bij Sint-Oedenrode

10 november SINT-OEDENRODE - Koningin Wilhelmina inspecteert te paard de huzaren van De Gele Rijders op de Vresselse Heide bij Sint-Oedenrode, in 1917. In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bleef Nederland neutraal, maar waren voor de zekerheid militairen in de buurt van de Belgische grens gelegerd. De Gele Rijders werden ondergebracht in Sint-Oedenrode en vonden daar vaak onderdak bij de burgerbevolking.