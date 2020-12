Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je vader er altijd is

Kijk live mee: Kerstvie­ring vanuit de Sint-Jan in Den Bosch

24 december Kerstmis in kleine kring: het is dit jaar niet anders. Op kerstavond en eerste kerstdag kun je daarom een mis in de Sint-Jan live zien op deze site. Bisschop Gerard de Korte gaat in beide vieringen voor, donderdag vanaf 22 uur en vrijdag vanaf 10 uur.