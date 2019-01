Het mooiste aan de WK-finale darts was het gezicht van Michael van Gerwen toen hij zijn laatste pijl in het bord gooide

video Michael van Gerwen is niet bescheiden tijdens de huldiging in Vlijmen: ‘Ik ben gewoon de beste’

3 januari VLIJMEN - Wereldkampioen Michael van Gerwen is donderdagavond gehuldigd in zijn woonplaats Vlijmen. Duizenden mensen keken toe hoe de darter in het zonnetje werd gezet door onder andere de burgemeester. Zij gaf ‘de groene sloopkogel’ onder andere een cheque van 1.800 euro voor de stichting Make a Wish, waarvan Van Gerwen ambassadeur is.