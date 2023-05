Het muziekstuk dat klonk als een klok

Huis en Haard Leeuwen in de keuken, apen in de stallen; nu alleen nog in glas-in-lood in voormalige directiewo­ning

TILBURG - Dat degene die het pand liet bouwen in exotische dieren handelde, is nu nog steeds op beeldschone wijze terug te zien in de woning van Piet Heesters en Ellen Schellekens. In het voormalige directiehuis aan de Bisschop Aelenstraat kijken de dieren je van alle kanten aan.