Het OV staakt, dus Daan en Ryan zoeken een lift van Overasselt naar Uden en terug: ‘Het is 3 uur met de fiets!’

Scholenkoe­pel SKOzoK clasht met Valkens­waard­se raad over vernieu­wing Pionier: ‘Onbehoor­lijk bestuur’

VALKENSWAARD - Scholenkoepel SKOzoK is hard in aanvaring gekomen met de Valkenswaardse gemeenteraad over de vernieuwing van basisschool De Pionier. Uitstel daarvan dreigt omdat de raad plots een alternatief nieuwbouwplan wil onderzoeken.