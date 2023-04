Het Parkkeetje is nu echt een monument, toekomstige koper mag het niet grondig verbouwen of afbreken

Update Leerlingen basis­school in Aalst mogen niet meer in bos spelen: 16-jarig meisje werd op bospad achter­volgd door man

AALST/HEEZE - Basisscholieren van OBS Ekenrooi in Aalst mogen tot de meivakantie niet meer in het bos spelen. Een 16-jarig meisje zou daar zondag op de Leenderweg lastig zijn gevallen door een man die achter haar aan fietste. Voor de school is dat aanleiding om leerlingen op het schoolplein te houden.