Het regent weer, maar de groene de Brabantse sportvelden zijn er nog niet mee gered

Wim van Zutven kon zijn geluk niet op toen vorige week de regen eindelijk weer eens met bakken uit de hemel viel. Als accommodatiebeheerder van Boekel Sport zat hij de hele zomer met de handen in het haar. Hoe konden de voetbalvelden met de aanhoudende hitte en droogte gereed worden gemaakt voor het nieuwe seizoen?

Quote Gezien de omstandig­he­den mogen we niet klagen Wim van Zutven, Boekel Sport

Terwijl de meeste teams bij Boekel Sport de komende weken weer beginnen met trainen, zetten Van Zutven en tien andere vrijwilligers zich de hele zomer in om de gortdroge velden niet te laten veranderen in Afrikaanse toendra's. ,,Gezien de omstandigheden mogen we niet klagen", zegt hij staand bij een beregeningshaspel die de club van de gemeente kreeg.

,,Vooral Toon van Hout is letterlijk dag en nacht in de weer geweest. Normaal sproeien we de velden in de zomerstop maar drie of vier keer. Nu kwam Toon hier elke avond (23.00 uur) en ochtend (17.00 uur) om de installatie te verplaatsen en weer opnieuw aan te zetten. De velden ogen redelijk groen, maar het is de vraag hoe lang het zwakke gras zich houdt."

Wortels

Quote Nu zat er helemaal geen water in de grond waardoor we wel moesten sproeien Eddie van der Stappen, HVCH Heesch Die vraag stellen ze zichzelf ook bij HVCH in Heesch. Volgens coördinator veldonderhoud Eddie van der Stappen kun je met een beregeningsinstallatie de velden wel groen houden, maar ontwikkelt zich nauwelijks nieuw gras. Hij wijst erop dat de zomer sowieso al niet de meest ideale periode is om gras te laten groeien. ,,Als we dan ook nog worden tegengewerkt door de weergoden, dan wordt het er niet eenvoudiger op."

In de tien voorgaande jaren dat Van der Stappen verantwoordelijk was voor de voetbalvelden in Heesch, sproeide hij het gras nauwelijks in de zomerperiode. Als gras heel makkelijk aan water komt, ontwikkelen zich geen wortels. Hoe groter de wortel, hoe steviger het gras. ,,Nu zat er helemaal geen water in de grond waardoor we wel moesten sproeien."

Hoewel de velden er dus weleens beter bij hebben gelegen, is het in de regio nog niet zo slecht gesteld als in Rotterdam en Middelburg. Daar kregen clubs vorige week te horen dat de natuurgrasvelden tot eind augustus niet gebruikt mogen worden. Het onderhoud in de zomerstop bleek niet afdoende waardoor de velden doorgezaaid moeten worden.

Helemaal kaal

Bij zowel HVCH als Boekel Sport kunnen de teams vanaf deze week gewoon terecht op de trainingsvelden. Van der Stappen verwacht geen grote problemen de komende tijd, maar houdt zijn hart vast over een langere periode. Volgens hem is het gras zo zwak dat sommige velden voor de winterstop al 'helemaal kaal' zullen zijn.

Evenals zijn collega's in Boekel en Heesch werkte ook Willie Kerkhof bij RKVV Erp zich een slag in de rondte. Ook hij kreeg van de gemeente een beregeningshaspel omdat de beregeningsinstallatie onder de velden het alleen niet aan kon. Kerkhof woonde de afgelopen maanden naar eigen zowat op de club.

Quote Het gras is nog niet gegroeid zoals het zou moeten Willie Kerkhof, RKVV Erp

Hoewel ook in Erp de komende weken op natuurgras getraind kan worden, zegt Kerkhof wel dat de strafschopgebieden nog verboden terrein zijn. ,,Die gedeelten zijn opnieuw ingezaaid, maar het gras is nog niet gegroeid zoals het zou moeten."

Erp beschikt - evenals HVCH - over een kunstgrasveld. In Erp worden hier voorlopig de oefenwedstrijden op gespeeld. En ook tijdens trainingsavonden zal het extra druk zijn op de plastic grassprieten, verwacht Kerkhof. ,,De teams moeten elkaar de komende weken een beetje helpen en begrip tonen naar elkaar."