Het seksuele dubbelleven van Kiki's man dreef hem tot zelfmoord: 'De druk van alles werd hem te groot’

UPDATE Bomen om in Vor­tum-Mul­lem, hijskraan in Beugen blijft staan

14 maart VORTUM-MULLEM/BEUGEN - Twee knoeperds van bomen zijn zaterdag omgewaaid door de storm aan de Veerweeg in Vortum-Mullem. De bomen kwamen op de weg terecht en de de brandweer van Vierlingsbeek is had flink wat werk om de weg weer vrij te krijgen. De weg was een tijdlang afgesloten.